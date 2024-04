Ruszył pierwszy karny proces Trumpa. Jak się nie skończy, będzie polityczną bombą [OPINIA]

Gdyby Trump faktycznie trafił w trakcie kampanii za kraty, to może nas czekać powtórka z 6 stycznia 2021 roku (atak na Kapitol), zwłaszcza sam były prezydent będzie pewnie podburzać swoich zwolenników do radykalnych działań. Najpewniej, jak najczęściej dzieje się w podobnych sprawach, zapadnie wyrok w zawieszeniu. Problem w tym, że to nie chroni nas przed scenariuszem, w którym w przypadku przegranej Trump znów odmawia uznania klęski, argumentując, że stało się to wyłącznie w wyniku "politycznego wyroku", który go zniesławił i uniemożliwił normalne prowadzenie kampanii.