NATO przetrwało 75 lat – czy przetrwa drugą kadencję Trumpa?

Trump obiecuje przecież, że jeśli ponownie wygra, to "zakończy wojnę w 24 godziny". Nie precyzuje, jak to dokładnie planuje zrobić, ale można spekulować – jak publicznie powiedział bliski byłemu prezydentowi premier Węgier Viktor Orbán – że plan Trumpa polega na tym, by grożąc Ukrainie odcięciem wszelkiej amerykańskiej pomocy zmusić ją do zaakceptowania zawieszenia broni na rosyjskich warunkach. Co jest nieakceptowalne dla Kijowa, który dziś stoi na stanowisku, że warunkiem wstępnych negocjacji musi być opuszczenie przez Rosję okupowanego dziś przez to państwo terytorium Ukrainy.