Prokuratura na telefon, na maila, usługi 24h/d, wszczęcia, umorzenia, TANIO! [OPINIA]

Politycy i prokuratorzy wcale się z tym nie kryli. Wystarczyło uważnie oglądać TVP, czytać "Sieci" i wPolityce.pl, by to widzieć. Gdy słyszałem wypowiedzi co najmniej tuzina prokuratorów, widziałem twarz Zbigniewa Ziobry. Mówili Ziobrą, myśleli Ziobrą, od Ziobry bądź co bądź dostali awanse i apanaże.