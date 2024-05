Pieniądze państwowe, czyli solidarne, czyli suwerenne, czyli po prostu jak ukraść miliony [OPINIA]

Dodał, że "wiele inicjatyw, które miałyby na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, nie doszło do skutku ze względu na to, że było polecenie, iż to inna organizacja ma zwyciężyć". Wreszcie - chyba przede wszystkim - zaznaczył, że to politycy Suwerennej Polski, ze Zbigniewem Ziobro na czele, decydowali o tym, kto ma wygrać rzekomo niezależne konkursy. A wygrywali - co wiemy z szeregu ustaleń medialnych - ludzie raczej bliżsi środowisku Suwerennej Polski niżeli dalsi. Niekiedy bardzo bliscy.