Dwa światy, dwa plemiona, jeden reżyser [OPINIA]

Apele o umiar, rzeczywistość bez umiaru

W dzień zamachu na słowackiego premiera Roberta Fica polscy politycy apelowali o umiar w dyskusjach, niepodgrzewanie atmosfery, stworzenie możliwie najbezpieczniejszych warunków do debaty publicznej. Choćby po to, by w Polsce nie doszło do podobnej sytuacji.