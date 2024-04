O tym, czego Mariusz Kamiński nie powiedział, bo nie musiał [OPINIA]

Ile wie Kamiński

To, co działo się długimi miesiącami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, było żenujące, nieprzystające do jakichkolwiek standardów w państwie prawa i powinno skończyć się odpowiedzialnością karną. Kogo dokładnie - to wyjaśnia prokuratura. I nie ma powodów sądzić, że nie wyjaśni rzetelnie.