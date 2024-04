Nie płaczmy nad frekwencją. Nie ma nad czym [OPINIA]

W drugiej turze startował obecny włodarz miejsca, działający w lokalnym samorządzie od ponad 30 lat. To człowiek, który zasłynął tym, że przez te 30 lat nie podjął nigdy żadnej decyzji. Wprost wielokrotnie mówił, że najważniejsze dla niego jest to, by nikomu się nie narazić. No to się nie narażał, nic nie robił. Niektórym to się nawet podoba, bo radzą sobie bez pomocy władz miasta. Ale jest też spora grupa niezadowolonych mieszkańców.