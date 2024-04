"Komisje robią kampanię Mariuszowi". PiS reaguje na przesłuchanie Kamińskiego

Pytany o tę sprawę we wtorek 23 kwietnia Kamiński zaprzeczał. Twierdził, że Wypij kłamie; dyskredytował również jego polityczne znaczenie. - Wydaje mi się wielką podłością, że Michał Wypij złożył tego typu zeznania, kiedy byłem przez was więziony z powodów politycznych. Ten człowiek jest na marginesie polityki i chciał nadgorliwie wykorzystać moment - stwierdził Mariusz Kamiński, zwracając się do Dariusza Jońskiego.