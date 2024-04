PiS szykuje listy do PE. Wiadomo, co z Wąsikiem i Kamińskim

Przemysław Czarnek jest przewodniczącym zarządu wojewódzkiego PiS w woj. lubelskim. Dlatego to on rekomenduje kierownictwu partii ustaloną z władzami regionu listę kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarząd lubelskiego PiS zebrał się w poniedziałek i zaakceptował projekt listy Czarnka. Na jej szczycie - jak ustaliliśmy - znajduje się nazwisko Mariusza Kamińskiego.