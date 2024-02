Przepychanki przed Sejmem. Polacy bezlitośni dla PiS

Politycy PiS do Sejmu jednak nie wrócili, bo marszałek Szymon Hołownia stoi na stanowisku, że obaj stracili mandaty w chwili kiedy 20 grudnia 2023 r. usłyszeli prawomocne wyroki. Właśnie dlatego 7 lutego nie zostali wpuszczeni na obrady. Przed wejściem do Sejmu pojawiła się Straż Marszałkowska, doszło do gorszących przepychanek z udziałem polityków PiS, którzy próbowali wprowadzić Kamińskiego i Wąsika do środka.