Awantura pod Sejmem. Były szef BOR: "Na to jest paragraf"

- Na to jest paragraf. Jeżeli po analizie nagrań przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię okaże się, że politycy PiS naruszyli nietykalność cielesną, bądź znieważyli funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, będzie to argument i uzasadnienie do wszczęcia postępowania wobec tych posłów. Najpierw w prokuraturze, a później na sejmowej sali w sprawie uchylenia immunitetu – uważa gen. Janicki.