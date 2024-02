Hołownia o incydencie przed Sejmem: Panowie mogą zgłosić się po przepustki

Kamiński i Wąsik próbowali wejść do Sejmu

Przypomnijmy, że przed posiedzeniem Sejmu doszło do incydentu na terenie parlamentu. Grupa posłów PiS próbowała wprowadzić tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Ostatecznie Kamiński i Wąsik do gmachu nie weszli, zamknięto przed nimi drzwi.