PiS kompletuje listy. Planują spotkanie "na szczycie" w Krakowie

Dla władz PiS kluczowe jest jednak to, by podtrzymać - ich zdaniem - dobrą passę i zaskakująco dobry wynik z wyborów samorządowych. - Prezes chce, byśmy znów zdobyli pierwsze miejsce, 10. raz z rzędu. W wyborach samorządowych to się udało, Jarosława niebywale to uradowało - twierdzi jego współpracownik.