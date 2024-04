PiS rusza z kampanią europejską. Wiemy, na co postawi Nowogrodzka

Jednocześnie partia Jarosława Kaczyńskiego nie chce dopuścić do zwiększonej mobilizacji wyborców antypisowskich - tak jak w październiku ubiegłego roku. Z drugiej strony rozmówcy z Nowogrodzkiej zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić do masowego pójścia do urn "wyborców okazjonalnych" (to określenie jednego z działaczy) miałaby strona rządząca. - Co będą mówić? Więcej Unii? - pyta jeden z polityków PiS.