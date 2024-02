Obajtek i Kurski na listach PiS. W partii złość. "Działają na ludzi jak płachta na byka"

Polityczni emeryci

Młodzi w PiS też są chętni do wyjazdu do Brukseli i Strasburga, ale - wedle naszych informacji - w Polsce chce ich zatrzymać sam prezes. - Jarosław stawia w Sejmie na 30-, 40-latków. Chce mieć tu twardych zagończyków i mocnych polemistów. Bitnych i niestrachliwych. Są tacy, ale oni myślą też o swoich karierach. No i chcą do Brukseli - twierdzi rozmówca z PiS.