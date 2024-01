Nowy sondaż. Kamiński i Wąsik nadal posłami? Nie chce tego ponad połowa Polaków

- To zależy od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Może on potraktować akt łaski Andrzeja Dudy - tym razem wydany zgodnie z procedurą - jako załatwiający sprawę i tym samym potraktować to jako zwycięstwo i zaniechać dalszej walki. PiS w tym wariancie odpuszcza mandaty - wskazuje prof. Bäcker.