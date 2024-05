"Prokuratura wiedziała od miesięcy". W KO mówią o "grze Giertycha". Bodnar na celowniku

"Bodnar bierze odpowiedzialność za zmianę, a nie show"

Nie wszystkim w Koalicji Obywatelskiej ta postawa się jednak podoba. - To, co usłyszeliśmy na posiedzeniu zespołu, było wstrząsające, natomiast widać, że Roman Giertych chce być głównym sprawiedliwym, tym, który skutecznie rozlicza. Natomiast on robi to na sejmowym zespole, a Adam Bodnar musi wziąć odpowiedzialność za odbudowanie prokuratury, która będzie działała bez politycznych nacisków - mówi jnasze źródło.