Czarne chmury nad posłami Ziobry? Wnioski o uchylenie immunitetów coraz bliżej

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk już pod koniec marca powiedział o analizach w sprawie wniosków o uchylenie immunitetów i podkreślał, że to kwestia tygodni. Śledczy chcieliby, by wnioski w sprawie Wosia i Romanowskiego wpłynęły do Sejmu maksymalnie do końca czerwca, ale prawdopodobne, że stanie się to wcześniej.