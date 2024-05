Padło pytanie o aferę. Jaki robił wszystko, żeby poseł nie odpowiedział

Co zeznał Tomasz Mraz?

Były dyrektor departamentu Funduszu Sprawiedliwości przekazał w środę w Sejmie m.in., że z jego wiedzy wynika, iż "większość konkursów, które były ogłaszane przez Fundusz Sprawiedliwości, były ogłaszane i przeprowadzane w nierzetelny sposób". Mraz wskazał również, że "wiele inicjatyw, które miałyby na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości nie doszło do skutku ze względu na to, że było polecenie, iż to inna organizacja ma zwyciężyć".