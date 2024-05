Zamieszanie po słowach z USA. Mamy głos z Pałacu Prezydenckiego

Temat na agendzie od dłuższego czasu

A drugie nasze źródło z otoczenia Pałacu Prezydenckiego ujawnia, że nieformalne, wstępne rozmowy na ten temat prowadzone były już wcześniej. - Jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa. Ten temat na agendzie jest od dłuższego czasu. Po to też do Waszyngtonu został wysłany na ambasadora Marek Magierowski. Realnie patrząc, szansa nie jest jakaś duża, ale jaka by nie była, to trzeba o to walczyć. Z perspektywy Polski jest to bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa - mówi nasz informator.