Polska w programie Nuclear Sharing? Prezydent zaprasza premiera

Przypomniał, że 1 maja przypada 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska na 1 maja przed południem do Pałacu Prezydenckiego. Mam nadzieję omówić z panem premierem zarówno kwestię Nuclear Sharing (...), ale też kwestię zbliżającej się polskiej prezydencji w UE - powiedział prezydent.