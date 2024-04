Broń jądrowa w Polsce? Tusk: Czekam na spotkanie z prezydentem

- Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem, bo sprawa dotyczy polskiego bezpieczeństwa - stwierdził w poniedziałek Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy o gotowości Polski do przystąpienia do programu Nuclear Sharing. Dodał, że musi "poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły prezydenta do tej deklaracji".