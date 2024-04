Polska w programie Nuclear Sharing? "Spotyka się to z oporem"

Wpływ na sytuację geopolityczną

Rozmówca Wirtualnej Polski zwraca uwagę, że "Rosja, oczywiście, zawsze będzie starała się zniechęcać do posunięć wzmacniających odstraszanie i utrudniających jej zastraszanie państw Sojuszu czy ewentualną agresję". - Ale nie oznacza to zwiększonego zagrożenia użyciem broni jądrowej przez Rosję. Dołączenie Polski do Nuclear Sharing wysyłałoby dodatkowy sygnał o determinacji Stanów Zjednoczonych i innych sojuszników do obrony Polski i państw regionu, w tym do odpowiedzi na potencjalny atak jądrowy - mówi.