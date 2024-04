Kreml grozi odwetem po słowach Dudy. "Będzie chciał wykorzystywać narrację strachu"

I zaznacza, że "powinno być to uzgadniane ze stroną amerykańską czy z sojuszem NATO". - Trudno nie zgodzić się, że to (broń nuklearna - red.) wzmacniałoby naszą siłę w sojuszu NATO i umacniałoby też nasze bezpieczeństwo. Byłoby to przeskoczenie kolejnego poziomu pokazującego, że nasi partnerzy mają do nas duże zaufanie. W związku z tym z pewnością lepiej to wynegocjować, porozmawiać, ustalić - podkreśla.