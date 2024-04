Zełenski ostrzega. Mówi, co się stanie jak Ukraina upadnie

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Putin zmusi do wojny, ponieważ, chce przywrócić stare republiki radzieckie. Dodał, że Putina nie interesuje czy te państwa są, czy nie są w NATO. - Nie obchodzi go to, to jest jego strategia. - powiedział Zełenski. Jego zdaniem kolejnym krokiem po konflikcie z państwami bałtyckimi będzie uderzenie "w Polskę, i w część Niemiec".