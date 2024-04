"Ukraina niesuwerenna"? W ustach Orbana to nic nowego [OPINIA]

Leitmotiv nie jest przypadkowy

Przede wszystkim z uwagi na rozpoczętą kampanię wyborczą. 9 maja Węgrzy ruszą do urn, by głosować nie tylko w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale również w wyborach samorządowych. Zainaugurowana już kampania do europarlamentu odbywa się pod hasłem: "Tylko pokój, tylko Fidesz". Ten leitmotiv koresponduje z narracją obecną w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się niecałe sześć tygodni po tym, jak Rosja na pełną skalę zaatakowała Ukrainę.