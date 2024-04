Orban doczekał się rywala. Widzą trzęsienie ziemi na Węgrzech

Jak dotychczas, w połowie marca Magyar ogłosił dwanaście punktów, które mają składać się na wstępny program polityczny. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Domaga się on m.in. poprawy systemu opieki zdrowotnej, przywrócenia wolności w nauce, w tym szacunku do zawodu nauczyciela, zakończenie propagandy finansowanej ze środków publicznych, niezależności mediów publicznych, usunięcia "funkcjonariuszy partyjnych" z naczelnych organów państwa, do których zostali wybrani większością konstytucyjną przez rządzącą koalicję Fidesz-KDNP, przywrócenia niezależności prokuratur, czy przystąpienia do Prokuratury Europejskiej i walki z korupcją. Co najmniej część z tego programu to postulaty występujące wśród programów innych, istniejących już partii. Pewnym znakiem zjednoczonej opozycji w wyborach parlamentarnych w 2022 r. była niebieska wstążka, jaką nosił lider opozycji – Péter Márki-Zay. Symbolizowała walkę z korupcją.