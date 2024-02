Orban tak szybko nie upadnie [OPINIA]

Podstawowy problem polega na tym, że opozycja nie byłaby w stanie w żaden sposób przejąć władzy, i to nie tylko na poziomie powszechnych wyborów parlamentarnych, ale nawet wybrania szefa rządu technicznego. Nie chodzi tylko o to, że nie ma w niej lidera, ani woli do kontynuowania współpracy (dwa największe ugrupowania pokłóciły się ze sobą). Ważniejszym czynnikiem jest to, że ordynacja niejako betonuje hegemoniczną pozycję Fideszu. Opozycja nie jest w stanie fizycznie pokonać Fideszu i faktycznie zmienić Węgry, bowiem system przeliczania głosów na mandaty został wymyślony tak, by Fidesz nie przegrał, a jeśli - to uległ niewielką liczbą głosów. Gdyby nie te wszystkie zabiegi, Fidesz już w 2014 r. nie miałby większości konstytucyjnej, a to oznaczałoby, że Węgry byłyby dzisiaj zupełnie innym państwem.