Tusk katastrofą Orbána. Szykuje się nowe rozdanie [OPINIA]

Temat Polski pojawił się już w ósmej minucie konferencji prasowej premiera Orbána, dedykowanej dziennikarzom zagranicznych redakcji. Odbyła się ona 21 grudnia 2023 r. Pytanie o to, co dzieje się w mediach publicznych, zostało zadane przez dziennikarkę państwowej i uzależnionej od Fideszu telewizji M1 (co trudno uznać za przypadek). Premier powiedział, że gdyby coś podobnego wydarzyło się na Węgrzech, to trzeba byłoby wzywać wojska NATO.