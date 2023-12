Obstrukcja Orbana uderza także w Polskę [OPINIA]

Warto mieć na względzie, że bank OTP to tylko pretekst do obstrukcji. Węgry od samego początku wojny krytykowały dostawy "śmiercionośnego" uzbrojenia dla Ukrainy, nie godziły się także na jego transfer przez swoje terytorium. Z jednej strony uważano, że broń ta zwiększa liczbę ofiar, zamiast prowadzić do pokoju, z drugiej zaś, że sprowadzi na Węgry zagrożenie związane z atakami na szlaki dostaw. Warto przypomnieć reakcję Budapesztu na ostrzelanie Międzynarodowego Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa położonego w pobliżu polskiej granicy, w Jaworowie. Doszło do niego w pierwszych tygodniach wojny, 13 marca 2022 r. Zostało ono wykorzystane przez ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto do dowiedzenia słuszności węgierskiego stanowiska dotyczącego nieudzielania pomocy militarnej Ukrainie. Następnie w prorządowym dzienniku "Magyar Nemzet" cytowano eksperta (niewystępującego pod nazwiskiem), który powiedział: "Gdyby nasza ojczyzna poszła za przykładem Polski, stałaby się bezpośrednim bądź pośrednim celem [w domyśle ataku]".