Węgry agentem czy mostem dla dwóch światów? [OPINIA]

Minister Szijjártó w Mińsku spotkał się także z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką. I było to pierwsze spotkanie od trzech lat. Strona węgierska ma świadomość, że osobiście odpowiada on za uwięzienie setek więźniów politycznych, w tym Polaków - m.in. Andrzeja Poczobuta. To nie ma jednak wpływu na realizowaną na wschodzie agendę.