Rząd Węgier ogłasza kolejne "korespondencyjne referendum" [OPINIA]

Rok temu udział w konsultacjach wzięło niespełna 1,4 mln Węgrów, w których 97 proc. opowiedziało się przeciwko kontynuacji polityki sankcji. Rząd bez względu na "frekwencję" uważa, że uzyskuje w nich polityczną legitymację do kontynuowania obranego przez siebie kursu. Gdyby biorących udział w tym głosowaniu odnieść do łącznej liczby uprawnionych do głosowania, których jest 8,2 mln, to znaczy, że rząd opiera mandat na frekwencji rzędu 17 proc. Paradoksem jest, że od roku rząd Węgier nie zablokował sankcji, chociaż tego oczekuje jego elektorat.