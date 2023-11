Rosnący w siłę populizm w Niemczech to problem dla całej Europy, Polski nie wyłączając [OPINIA]

Świetny wynik, wyższy o 4,2 proc. niż cztery lata temu, zanotowali za to Wolni Wyborcy i to mimo tego, że tuż przed wyborami "Süddeutsche Zeitung" ujawniła, że lider partii Hubert Aiwagner jako nastolatek dystrybuował wydrukowany chałupniczo antysemicki manifest być może własnego autorstwa. Aiwanger tłumaczył się, że faktycznie miał w torbie kopie manifestu zawierającego antysemickie treści, ale tylko go przenosił. Do autorstwa tekstu przyznał się brat polityka, a lider Wolnych Wyborców przedstawił artykuł "SD" jako atak liberalnych elit, które specjalnie czekały z publikacją do wyborów, by zniszczyć niepasującego im polityka.