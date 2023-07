"Poważne zagrożenie". Jasny głos z Niemiec ws. Rosji

"Rosja prezydenta Putina pozostanie zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa"

"Nasze bezpieczeństwo nie jest dane na zawsze. Zbyt długo nie słuchaliśmy ostrzeżeń naszych wschodnich sąsiadów, którzy wzywali nas do poważnego traktowania zagrożeń płynących z Rosji. Nauczyliśmy się, że 'liczenie na najlepsze' nie wystarczy, gdy mamy do czynienia z coraz bardziej autokratycznym przywódcą. Oprócz wszystkich naszych wysiłków na rzecz zbudowania europejskiej architektury bezpieczeństwa z Rosją, nasze interakcje gospodarcze i polityczne również nie skłoniły rosyjskiego reżimu do demokracji" - napisała szefowa niemieckiej dyplomacji.