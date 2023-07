Kto po Prigożynie? Zełenski: nie zdziwcie się

- To nie jest konflikt, lecz wojna - ripostował Zełenski. - Gdyby to był konflikt, naszego kraju nie opuszczałyby miliony ludzi. Na naszym terytorium toczy się wojna. Bardzo dziękuję, dzisiaj podpisaliśmy ważne oświadczenia w sprawie energetyki. Jedna z prób szantażu (podejmowana przez) Federację Rosyjską związana jest z cenami nośników energii, a potem z opanowaniem zaporskiej siłowni (atomowej). Jej opanowanie to nie konflikt, to wojna - podkreślił ukraiński przywódca.