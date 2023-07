Prigożyn na Białorusi tylko chwilowo. Logistyczne plany wagnerowców

26 czerwca w przemówieniu do Rosjan prezydent Rosji Władimir Putin wezwał najemników Wagnera do podpisania kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony, powrotu do domu lub wyjazdu na Białoruś. Łukaszenka potwierdził, że Prigożyn jest na Białorusi. Zapewnił także, że Białorusini mogą zapisać się do jego oddziałów, jednak nie będzie osobnych ośrodków werbunkowych.