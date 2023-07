Łukaszenka o wojnie. "Gorąco będzie nie tylko w Warszawie"

Skazańcy wśród żołnierzy Grupy Wagnera

Łukaszenka wspomniał także o Grupie Wagnera, której część żołnierzy miała przyjechać do Białorusi. - Gdyby udało się ich tu zaprosić, wyszłoby to na dobre naszej armii. To najlepiej przygotowani ludzie. Mówią: "są wśród nich więźniowie". Wszyscy żołnierze, którzy tam byli, skazani, oni już nie żyją, niestety - przekonywał Łukaszenka. I dodał, że skazańcy, którzy zasilili Grupę Wagnera byli zwalniani z więzień tylko na front rosyjski. - Ani jedna osoba nie wjechała za granicę - dodał.