Natychmiastowa reakcja USA po apelu premiera. Ważny warunek dla Polski

Były minister obrony podkreśla, że słowa Morawieckiego padły kilkanaście dni przed szczytem NATO, gdzie Polskę będzie reprezentować prezydent, a nie premier. "Jeśli Morawiecki coś wie o przyszłych decyzjach NATO, to takie działanie jest niepoważne. Jeśli nie wie lub tych decyzji nie ma, to takie działanie jest sabotażem. Jeśli to robi tylko po to, aby odwrócić uwagę od innych spraw, to jest to granie bezpieczeństwem Polski" - dodaje Siemoniak.