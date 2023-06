"Atomowy blef to ostatni atut Putina". Ekspert nie ma wątpliwości

- To by dostarczyło pożywkę propagandową Rosjanom i to nie tylko na użytek wewnętrzny. Mogłaby jej używać prorosyjska propaganda w krajach globalnego Południa, z których większość zajmuje dziś zdystansowane stanowisko (do konfliktu – red.). Mogłaby im jasno pokazać dowód, że USA i ich sojusznicy mają agresywne zamiary. To by się nie przysłużyło przychylnym wobec Zachodu postawom w tych krajach - wskazywał Sokała.