"Stał się podejrzliwy". Ekspert zdradza, co zmieniło Putina

W rozmowie z duńskim BT brytyjski ekspert ds. Rosji Mark Galeotti analizuje zachowanie Władimira Putina. Londyński politolog sięga pamięcią do 2011 roku, kiedy to rosyjski despota ochoczo spotykał się z zachodnimi przywódcami. Jak mówi, Putin zdawał się wówczas do nich przymilać.