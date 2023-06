Nowe lotnisko Rosjan. To stąd atakują Ukrainę [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Czwartek to 484. dzień rosyjskiej inwazji. Armia Putina zaczęła wykorzystywać do ataków rakietowych na Ukrainę nowe lotnisko, leżące w pobliżu Mozdoku w Osetii Północnej na Kaukazie - poinformował w czwartek ukraiński projekt Schemy Radia Swoboda. Portal pisze, że chociaż 28 kwietnia na lotnisku pod Mozdokiem nie było żadnego lotnictwa dalekiego zasięgu, to w środę znajdowało się na nim już siedem samolotów Tu-22M3. Na zdjęciu Planet Labs opublikowanym przez Schemy widać też samoloty transportowe, które mogą dostarczać rakiety. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.