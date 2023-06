Precyzyjny cios. Jest film z ataku na "bramę Krymu"

Rosjanie nic nie mogli zrobić. Precyzyjny cios

Ukraiński portal Militarny ocenia, że wstrzymanie ruchu przez most Czonharski sprawi, iż rosyjskie ciężarówki jadące z Krymu do Melitopola będą pokonywać tę trasę przynajmniej kilka godzin. Przejazd z miasta Dżankoj na Krymie do Melitopola wydłuży się o 150 km.