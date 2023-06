Atak na most w pobliżu Krymu. "Mogą sięgnąć celów do 300 kilometrów"

O uszkodzeniu mostów poinformował szef okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo. Rano na granicy obwodu chersońskiego i Krymu doszło do kilku głośnych eksplozji. Jak się później okazało, zniszczeniu uległ jeden z kluczowych mostów prowadzących z Krym - most Czonharski. Według BBC jest to najkrótsza droga z półwyspu do Melitopola i dalej na południowy odcinek frontu, gdzie trwa ukraińska kontrofensywa. Wskutek działań partyzanckich uszkodzony miał też zostać pobliski most kolejowy.