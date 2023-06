Rosjanie nie zapomnieli o Donbasie. Putin próbuje zmylić Ukrainę?

I jak podkreśla, Rosjanie przeszli tam działań zaczepnych. - To, co się dzieje obecnie na północ od Łymania i Kupiańska, trwa już od kilku dni. Najpierw rosyjscy żołnierze prowadzili tam rozpoznanie walką, teraz wprowadzili większe siły. Najwyraźniej chcą wyrzucić Ukraińców za rzekę Oskoł na kierunku Charkowa. To wygląda jak początek przemyślanej operacji - ocenia generał.