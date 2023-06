Migranci z Królewca już testują naszą zaporę? Są pierwsze incydenty

W październiku ubiegłego roku port podpisał porozumienia o "otwartym niebie" z tzw. zaprzyjaźnionymi krajami, czyli Turcją, Syrią i Białorusią. Spodziewano się, że to wstęp do nowej rosyjskiej operacji polegającej na zwożeniu do Kaliningradu migrantów. Zainteresowanie przewoźników było niewielkie i ostatecznie uruchomiono jedynie nowe loty do Mińska oraz czartery do tureckiego kurortu Antalya. Nadal działa połączenie lotnicze z Moskwą.