Nowa klęska spada na Królewiec. To najważniejszy temat rozmów

Polska, Litwa i Łotwa już wiele miesięcy temu ograniczyły do minimum wydawanie wiz dla Rosjan z obwodu królewieckiego. Następnie zrobiły to również Niemcy - ogłaszając, że zamykają swoją placówkę w rosyjskiej eksklawie. Media w Królewcu piszą, że obok ataku dronów na Moskwę jest to drugie pod względem ważności wydarzenie w regionie.