Wolne Miasto Królewiec? Ekspert: to możliwe

- Obwód bez tych pieniędzy sobie nie poradzi, mało tego tam cały czas stacjonuje wojsko rosyjskie i mimo że jest go mniej obecnie, to cały czas Moskwa dysponuje siłowym argumentem. Wojsko daje też pracę, daje pensje - to jest kolejny element - tłumaczył gość programu. - To nie jest wielkie terytorium, jakiś byt, który byłby w stanie zorganizować wielkie powstanie, już abstrahując od realnych nastrojów wśród ludzi, którzy - jeśli już - to woleliby raczej wyjechać z Rosji - ocenił dr Paweł Ukielski.