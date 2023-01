Afera w Kaliningradzie. Rosjanie jako dowód pokazali torby z Biedronki

"Przecież to tylko kiełbasa krakowska", "Łajdaki!", "W sklepach mamy sankcje, a prosty człowiek nie może przemycać", ,"Zatrzymują, a dlaczego zwykłym ludziom nie dadzą lepszej jakości, niedrogich produktów do jedzenia?" - to komentarze kaliningradczyków z rosyjskojęzycznego Telegramu. Dotyczą postu, w którym służba "Rossielchoznadzor", poinformowała o zatrzymaniu 11 stycznia przemytnika żywności.