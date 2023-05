Nie podoba się im decyzja Kremla. Nie chcą wojować z Polakami

Wtóruje mu Swietłana Panszina, dyrektor generalna sieci sklepów dyskontowych Delta-West-LTD. - O ile mi wiadomo, obecnie codziennie do regionu przyjeżdża z Polski do 20 ciężarówek. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie zakaz importu do obwodu kaliningradzkiego. Jeśli tak (...), to przeciętny konsument zapłaci więcej. Już trzykrotnie przepłaca za towary dostarczane promami - powiedziała rosyjskim mediom.