Kaliningrad. Mieli klepać biedę do końca wojny. Wtedy przyszli "łamacze sankcji"

Adam Karpiński sugeruje, że decyzja o uratowaniu rosyjskiej fabryki, "dumy regionu" mogła zapaść w rozmowach na szczeblu politycznym pomiędzy Rosją i Chinami. Kaiyi nie jest topowym chińskim producentem aut, ale należy do giganta branży - państwowego Chery Automobile. Prezesa nominuje tam partia. Kolejny trop politycznych powiązań to news, opisywany we wtorek przez rosyjskie gazety biznesowe. Kaliningradzki Awtotor jest prywatną własnością, ale do pilnowania interesu samochodowego Kreml przysłał Denisa Paka, urzędnika ministerstwa przemysłu i handlu, nazywanego "kuratorem branży samochodowej". Kurator od razu wskoczył na fotel wiceprezesa, a założyciel holdingu Władimir Szczerbakow nie protestował - donoszą media.